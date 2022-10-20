Анзор Кавазашвили: Абаскаля нужно уважать, а не ругать. Он — гость нашей страны

Бывший российский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Очень сильно уважаю Федотова. Считаю, что такой талант поздно появился в российском футболе. Он всё доказал своей работой в «Сочи». Сейчас поднимает ЦСКА на высокий уровень. У армейцев было много тренеров, но с этим составом они ничего не смогли сделать. А тут появилась очень боевая команда: грамотная, идеологически подкованная и коллективная. Но для меня было очень удивительно проявление агрессии со стороны Федотова. Абаскаль, как я считаю, привык спокойно высказывать свои эмоции жестами, иногда какими-то выкриками в адрес футболистов. Но он молодой тренер, гость нашей страны. За время присутствия в «Спартаке» сделал из команды боевую единицу. Его нужно уважать, а не ругать.



Но несдержанность Федотова говорит, что в психическом плане у него могут быть какие-то нарушения, особенно к окончанию сезона. Если он так реагирует на все мелочи, что происходят со стороны соперников, то ему нужно, как мне кажется, успокоиться и взять себя в руки. Иначе он не справится в руководстве такой прекрасной команды, как ЦСКА», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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