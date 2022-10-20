КДК дисквалифицировал Федотова на два матча РПЛ, Абаскаль пропустит одну игру

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.
«За оскорбительное поведение в отношении лица матча, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на два матча (один из которых условно). Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/2023.
За неспортивное поведение и провокационные действия дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать его на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.
- 20 октября 2022
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