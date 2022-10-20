В «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив»

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о том, что наставник команды Михаил Галактионов в ближайшее время покинет клуб и возглавит московский «Локомотив».
«Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, — у меня такой информации нет. Сам прочитал в интернете. Началась масса звонков. Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ей обладают… Я не в курсе», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Как стало известно «Чемпионату», временно возглавить клуб после ухода Галактионова должен его помощник Антон Хазов. В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Пари НН» встретится с «Краснодаром», матч состоится 22 октября, начало – в 14:00 мск.
Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22:
- 20 октября 2022
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