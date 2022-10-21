Семак: Нобоа — один из самых ярких легионеров в истории российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил возможности полузащитника Кристиана Нобоа в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». По мнению специалиста, эквадорец является одним из ярчайших легионеров за всю историю российского футбола.
«Кристиан Нобоа и в 37 лет — главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца — одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник? Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана — он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении. Конечно, качества, которые у него есть — и шикарный удар, и передачи, и видение поля — позволяют ему оставаться на очень высоком уровне, несмотря на возраст», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Зенит» — «Сочи» состоится 24 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
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