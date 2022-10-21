Анчелотти: Кроос подумает о своем будущем после чемпионата мира. Думаю, он останется

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником «королевского клуба» Тони Кроосом.

«Я говорил с Тони — он очень спокоен насчёт продления. Он подумает о своем будущем после чемпионата мира — в январе или феврале. Думаю, что он останется в клубе. Сейчас уровень Тони выше, чем в прошлом году, когда у него были проблемы с формой в начале сезона, хотя потом он играл хорошо. Сейчас он демонстрирует очень высокий класс», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

В текущем сезоне Ла Лиги Кроос провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В четырёх играх Лиги чемпионов он отдал два ассиста.

Все пять финалов Лиги чемпионов Карло Анчелотти