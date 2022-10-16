«Реал» был в сантиметрах от провала в «класико». Но показал «Барсе», кто король в Испании

Не зря мы ждали «класико»! Матч «Реала» и «Барселоны» в 9-м туре Примеры получился остросюжетным. А вдобавок расставил силы в чемпионате, ведь перед встречей у команд было одинаковое количество очков.

В составах у обеих команд были вынужденные сюрпризы. У «Реала» в воротах вместо Тибо Куртуа играл Андрей Лунин, зато в основу вернулся Карим Бензема. У «Барсы» же на скамейке оказался Гави, вместо которого Хави выпустил Френки де Йонга.

На первых минутах команды не рисковали и не создавали явных моментов. Но первый же «взрыв» «Реала» привёл к голу. На Тони Кроосе фолили, а он умудрился идеально отдать на ход Винисиусу. Марк-Андре тер Штеген удар бразильца потащил, но Бензема добил. 1:0!

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«Барса», быстро оказавшись в роли отыгрывающейся, никак не могла соорудить по-настоящему острую атаку. Футболисты постоянно залезали в офсайд, из-за чего выпады глохли. Вдобавок каталонцам не хватало скорости. Они пытались раскатывать «Реал» позиционно, но соперник спокойно забирал мяч.

Такой ход игры мог создать иллюзию, что оборона «Реала» безгрешна, но довольно быстро выяснилось, что это не так. Стоило «Барсе» включить скорость, как пошли моменты. На 25-й минуте Левандовски замыкал прострел Рафиньи, но не попал по пустым воротам. «Реалу» в этом моменте откровенно повезло.

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Моментом Левандовского «Барса» не ограничилась. На несколько минут каталонцы так прибавили в активности и скорости, что «Реалу» пришлось отбиваться — и не без проблем. Однако время шло, а «Барса» никак не могла забить. В итоге гости так и не воплотили преимущество в гол и поплатились за это. «Реал» устроил классный розыгрыш перед штрафной, который завершился мощным ударом Федерико Вальверде. 2:0!

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Игра Вальверде вообще заслуживает отдельного внимания. Полузащитник «Реала» не только забил, но и выдавал монструозный объём работы. Он был буквально везде — и сзади на фланге подчищал, и впереди прессинговал.

В начале второго тайма «Барсу» чуть не приговорили. Бензема забил третий эффектным ударом с линии штрафной и даже успел отпраздновать, но судьи зафиксировали офсайд.

«Реал Мадрид» — «Барселона» — 3:1 Фото: David Ramos/Getty Images

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А что главная звезда «Барсы»? Левандовски был активен и старался сократить разрыв в счёте, но у него ничего не получалось. Поляк бил в стенку с опасного штрафного, падал в штрафной без реакции от судьи и терял мяч в борьбе с соперниками.

Хави на фоне очевидных проблем освежал состав. Так на поле появились Гави, Ферран Торрес, Жорди Альба и Ансу Фати. И это давало плоды: скорости повысились, ударов стало больше. А на 83-й минуте пришёл и гол! Гави вызрыз мяч, Фати ворвался в штрафную и прострелил, Левандовски подправил пяткой, Торрес замкнул в пустые. 2:1.

Концовка матча получилась особенно зрелищной. «Барса» бросилась сравнивать счёт и была в сантиметрах от гола, когда по воротам бил Фати. А «Реал» отвечал своими выпадами. Как раз после одной из таких контратак Эрик Гарсия наступил на ногу Родриго и «привёз» пенальти. Сам бразилец бить и пошёл — и уложил мяч в угол. Для «Барсы» это был конец. 3:1!

Заслужил ли «Реал» победу? Однозначно. Но и у «Барсы» были шансы, которые нужно было использовать. Теперь Мадрид — единоличный лидер Примеры, а каталонцы отстают на три очка. Но даже не думайте, что судьба чемпионства решена. Вся борьба впереди.