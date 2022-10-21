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«Майнц» победил «Кёльн» со счётом 5:0 и поднялся на третье место в Бундеслиге

«Майнц» победил «Кёльн» со счётом 5:0 и поднялся на третье место в Бундеслиге
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Сегодня, 21 октября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Кёльном». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт в матче открыл Маркус Ингвартсен. Он реализовал пенальти. На 35-й минуте Доминик Кор укрепил преимущество хозяев. На 40-й минуте Антон Стах после паса Ли Джэ Сона довёл счёт до разгромного. Во втором тайме Аарон Кариколь и Карим Онисиво забили четвёртый и пятый гол своей команды соответственно.

В чемпионате Германии лидирует берлинский «Унион». «Бавария» занимает в Бундеслиге второе место. «Майнц» набрал 18 очков за 11 туров и благодаря сегодняшней победе поднялся на третью строчку.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
21 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
5 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Ингвартсен – 11' (пен)   2:0 Кор – 35'   3:0 Стах – 40'   4:0 Кариколь – 73'   5:0 Онисиво – 84'
Удаления: нет / Килиан – 28'
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