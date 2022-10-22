Сперцян набрал 14 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне. Больше только у Промеса
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги забил девять голов и сделал пять голевых передач, набрав в общей сложности 14 очков по системе «гол+пас».
В матче 14-го тура РПЛ с нижегородским футбольным клубом «Пари НН» 22-летний армянский полузащитник сделал голевую передачу. «Краснодар» выиграл матч со счётом 2:0.
Таким образом, воспитанник «Краснодара» вышел на промежуточное второе место по этому показателю, сравнявшись с бразильским футболистом санкт-петербургского «Зенита» Малкомом (9+5), лидирующую позицию занимает нападающий московского «Спартака» Квинси Промес (11+6).
В следующем туре «Краснодар» Сперцяна сыграет с петербургским «Зенитом», занимающим первую строчку в турнирной таблице.
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