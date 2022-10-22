«Бавария» на выезде уверенно обыграла «Хоффенхайм» в матче 11-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» на своём поле принимал мюнхенскую «Баварию». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.
Мюнхенцы вышли вперёд на 18-й минуте матча, когда после паса полузащитника Леона Горецки гол забил Джамал Мусиала. На 38-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря забитому мячу Эрика Шупо-Мотинга, точный пас нападающему отдал Серж Гнабри.
После победы мюнхенская «Бавария» набрала 22 очка и сохранила за собой второе место турнирной таблицы Бундеслиги. «Хоффенхайм», у которого в активе 17 очков после предыдущих матчей, опустился на шестую строчку чемпионата.
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