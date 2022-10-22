Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Локо» должен играть лучше в следующем сезоне

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем «Локомотива» после очной встречи команд, где победу праздновали футболисты бело-голубых — 3:1.

«Локомотив» должен играть лучше в следующем сезоне», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. У «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. В следующем туре «Динамо» встретится дома с «Химками», а «Локомотив» сыграет в ещё одном дерби — с ЦСКА.