Юрий Нагорных: в бюджете «Локомотива» точно не будет финансовой дыры

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что у московской команды могут возникнуть проблемы с бюджетом.

«Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет. Бюджет будет урезан на 20 миллионов евро? Мы с вами помним, что в последние годы «Локомотив» был регулярным участником Лиги чемпионов, и это те средства, которые клуб получал за участие в Лиге чемпионов. Сегодня проведена большая работа по тому, чтобы снизить и зарплатную ведомость. Точно дыры в бюджете клуба не будет», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялась встреча между «Локомотивом» и «Динамо», где победу одержали бело-голубые — 3:1. После этого матча у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей.