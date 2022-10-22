Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Нагорных: в бюджете «Локомотива» точно не будет финансовой дыры

Юрий Нагорных: в бюджете «Локомотива» точно не будет финансовой дыры
Комментарии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что у московской команды могут возникнуть проблемы с бюджетом.

«Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет. Бюджет будет урезан на 20 миллионов евро? Мы с вами помним, что в последние годы «Локомотив» был регулярным участником Лиги чемпионов, и это те средства, которые клуб получал за участие в Лиге чемпионов. Сегодня проведена большая работа по тому, чтобы снизить и зарплатную ведомость. Точно дыры в бюджете клуба не будет», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялась встреча между «Локомотивом» и «Динамо», где победу одержали бело-голубые — 3:1. После этого матча у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей.

Новость по теме
В «Локомотиве» рассказали о возможном воссоздании «Казанки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022