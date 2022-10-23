Игрок «Динамо» Фомин повторил рекорд РПЛ по количеству забитых подряд пенальти

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (3:1). Этот уже 17-й реализованный подряд удар с «точки» в исполнении Фомина.

Таким образом, Даниил Фомин повторил рекорд чемпионата России по количеству забитых подряд одиннадцатиметровых. Аналогичную серию из 17 реализованных пенальти подряд в своё время выдал бывший полузащитник пермского «Амкара» Георгий Пеев.

Напомним, «Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12 очков) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33 очка).