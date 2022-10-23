AS: окружение Роналду считает, что Криштиану нужно уйти в более простую лигу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. 37-летний футболист недоволен своим положением в команде и ждёт, что ситуация изменится. Окружение португальца считает, что ему нужно выбрать команду из лиги попроще — например, МЛС. Об этом сообщает AS.

Напомним, Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.

Роналду облил водой Фердинанда. Видеоролик:

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