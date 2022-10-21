«Ман Юнайтед» сурово наказал Роналду, что будет с его будущим? Все новости и инсайды. LIVE

Криштиану Роналду и его будущее в «Манчестер Юнайтед» – одна из самых обсуждаемых тем в мировом футболе прямо сейчас. Португалец в этом сезоне всего дважды появлялся в старте, а с начала чемпионата всего раз отыграл 90 минут (с «Брентфордом» во 2-м туре). Разговоры, что Эрику тен Хагу пора избавиться от Роналду, муссируются с лета: в качестве аргументов приводятся не только выступления игрока, но и проявляемая им токсичность, которая влияет на коллектив изнутри.
Апофеозом конфликта между Роналду и тен Хагом стал матч с «Тоттенхэмом». Криш остался в запасе и за одной из лучших игр «МЮ» в этом сезоне 89 минут наблюдал со скамейки. А потом и вовсе ушёл, не дождавшись финального свистка. Последней каплей стали выходы Энтони Эланги и Кристиана Эриксена: Роналду понял, что тен Хаг не собирается его выпускать. Португалец, согласно информации The Athletic, покинул не только поле, но и стадион – он даже не зашёл в раздевалку, а сразу направился в сторону выхода.
Эксперты разделились в оценке поступка Роналду: одни говорят, что это позор, другие защищают его, ругая главного тренера «МЮ» за неуважение португальца. Тен Хаг же на пресс-конференции был немногословен: «Я видел его, но не разговаривал. Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сегодня мы празднуем победу. А дальше нужно готовиться к «Челси».
Решение было принято быстрее, чем наступило то самое «завтра», о котором говорил тен Хаг. Роналду отстранён от тренировок с основой, решение принято главным тренером и на 100% поддержано руководством клуба. Следом прилетела ещё одна новость – в заявку на матч с «Челси» Криш тоже не попадёт. Сообщалось, что португалец будет тренироваться с молодёжкой «МЮ», но позднее появилась информация, что он всё же занимался индивидуально.
Роналду уже не первый раз покинул стадион: летом во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» он уехал ещё до финального свистка. Тен Хаг тогда сказал, что такое поведение «неприемлемо», но наказывать звезду никак не стал.
«Думаю, у Роналду будет время для размышлений, – сказал главный тренер «МЮ» в этот раз. – Не только у него, но и у всех остальных. В начале сезона я предупреждал. После того случая должны были быть последствия. Футбол – командный вид спорта, вы постоянно находитесь вместе, играете рядом. Поэтому нужно соответствовать определённым стандартам. И я должен это контролировать».
Также главный тренер «МЮ» сообщил, что Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом».
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😔 Издание The Athletic подметило интересную деталь во всём произошедшем: толпа на «Олд Траффорд» почти не заметила, как Роналду ушёл. Просто потому, что 73 677 присутствующих на стадионе болельщиков были настолько увлечены игрой «МЮ», которая в тот вечер была лучшей за весь сезон. Но хуже всего, что исчезновение Роналду не особо-то и заметили его одноклубники.
А если и заметили, то им было всё равно. Послематчевое настроение в раздевалке «Юнайтед» было приподнятым, а свой энтузиазм игроки не растеряли ни на поле, ни после игры.
🤔 О прошлом, настоящем и будущем Роналду, его главной ошибке прямо сейчас (и нет, это не уход с поля!) – рассуждает Вячеслав Опахин. В материале много интересных мыслей: например, что Криш – искусственный интеллект из подвижного жидкометаллического сплава!
💬 Сам Роналду тоже выступил – написал большой пост в одной из своих социальных сетей, в котором поразмышлял об уважении, примере для молодых, а также том, что не всегда всё идёт гладко – «иногда пыл берёт верх над лучшими из нас».
Как я всегда поступал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть уважительно по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и последние 20 лет. Уважение всегда играло очень важную роль в моём процессе принятия решений. Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не вариант. Никогда им не был. Это «Манчестер Юнайтед», и вместе мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе.
💬 Главного тренера «Челси» Грэма Поттера спросили про отстранение Роналду, на что он ответил довольно дипломатично: «Я не могу это комментировать, потому что не знаю всех тонкостей.
Но Эрик тен Хаг занял определённую позицию в этом вопросе. Иногда тебе приходится это делать, и тогда нужна поддержка клуба. Со стороны это выглядит так.
Сложно что-то говорить, потому что я не знаю реального контекста, не знаю, что произошло на самом деле. Не хочу попадать в заголовки газет и тому подобное. Часть работы состоит в том, чтобы принимать трудные решения, но это нормально».
Грэм Поттер
Фото: Getty Images
🔥 Издание talkSPORT сообщило, что «Манчестер Юнайтед» оштрафует Роналду на £ 720 тысяч – это примерно € 820 тысяч. Половина месячной зарплаты португальца!
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