«Ман Юнайтед» сурово наказал Роналду, что будет с его будущим? Все новости и инсайды. LIVE

Криштиану Роналду и его будущее в «Манчестер Юнайтед» – одна из самых обсуждаемых тем в мировом футболе прямо сейчас. Португалец в этом сезоне всего дважды появлялся в старте, а с начала чемпионата всего раз отыграл 90 минут (с «Брентфордом» во 2-м туре). Разговоры, что Эрику тен Хагу пора избавиться от Роналду, муссируются с лета: в качестве аргументов приводятся не только выступления игрока, но и проявляемая им токсичность, которая влияет на коллектив изнутри.

Апофеозом конфликта между Роналду и тен Хагом стал матч с «Тоттенхэмом». Криш остался в запасе и за одной из лучших игр «МЮ» в этом сезоне 89 минут наблюдал со скамейки. А потом и вовсе ушёл, не дождавшись финального свистка. Последней каплей стали выходы Энтони Эланги и Кристиана Эриксена: Роналду понял, что тен Хаг не собирается его выпускать. Португалец, согласно информации The Athletic, покинул не только поле, но и стадион – он даже не зашёл в раздевалку, а сразу направился в сторону выхода.

Эксперты разделились в оценке поступка Роналду: одни говорят, что это позор, другие защищают его, ругая главного тренера «МЮ» за неуважение португальца. Тен Хаг же на пресс-конференции был немногословен: «Я видел его, но не разговаривал. Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сегодня мы празднуем победу. А дальше нужно готовиться к «Челси».

Решение было принято быстрее, чем наступило то самое «завтра», о котором говорил тен Хаг. Роналду отстранён от тренировок с основой, решение принято главным тренером и на 100% поддержано руководством клуба. Следом прилетела ещё одна новость – в заявку на матч с «Челси» Криш тоже не попадёт. Сообщалось, что португалец будет тренироваться с молодёжкой «МЮ», но позднее появилась информация, что он всё же занимался индивидуально.

Роналду уже не первый раз покинул стадион: летом во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» он уехал ещё до финального свистка. Тен Хаг тогда сказал, что такое поведение «неприемлемо», но наказывать звезду никак не стал.

«Думаю, у Роналду будет время для размышлений, – сказал главный тренер «МЮ» в этот раз. – Не только у него, но и у всех остальных. В начале сезона я предупреждал. После того случая должны были быть последствия. Футбол – командный вид спорта, вы постоянно находитесь вместе, играете рядом. Поэтому нужно соответствовать определённым стандартам. И я должен это контролировать».

Также главный тренер «МЮ» сообщил, что Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом».

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