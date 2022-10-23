Капитан «Спартака» Джикия объяснил свою замену в матче с «Химками»

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия объяснил причину своей замены на 76-й минуте матча с «Химками», на поле вместо него вышел Никита Чернов.

«Замена связана со старой травмой, счёт позволял, поэтому попросил замениться. Всё будет нормально к следующему туру», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч между «Спартаком» и «Химками» завершился победой красно-белых со счётом 5:0. После этой встречи московский клуб набрал 29 очков и занял чистое второе место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре «Спартак» встретится с московским «Торпедо». Матч состоится в воскресенье, 30 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.