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Павел Мелёшин сравнил дебют Даниила Зорина за «Спартак» со сказкой

Павел Мелёшин сравнил дебют Даниила Зорина за «Спартак» со сказкой
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Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин прокомментировал дебют одноклубника Даниила Зорина в Российской Премьер-Лиге в матче с «Химками» (5:0). 18-летний Зорин вышел на поле на 65-й минуте и отметился голевой передачей.

«Сколько лет нашей связке с Зориным? Около семи лет, наверное. Мы давно дружим, каждый день общаемся. Как в сказке – пять месяцев назад я в академии и в молодёжке с ним играл: тогда он отдавал передачи мне, а сейчас раздаёт ассисты в РПЛ. Показалось, что он очень был рад за меня? Да», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Торпедо». Игра состоится в воскресенье, 30 октября, начало — в 16:30 мск.

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