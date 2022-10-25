В «Сочи» ответили на вопрос о возможном возвращении Кассьерры из «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Матео Кассьерры из «Зенита» на правах аренды. Функционер напомнил, что форвард сейчас восстанавливается после травмы.

«Может ли «Сочи» взять Кассьерру зимой в аренду? Вы нам советуете? Я так понимаю, он травмировался, а так они с Сергеевым играют в два нападающих. У человека контракт, он играет за «Зенит», а сейчас травмирован и восстанавливается. Давайте не будем...» — приводит слова Дмитрия Рубашко Legalbet.

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года, до этого футболист выступал за «Сочи». В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.