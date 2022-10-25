«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанская «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» принимала датский «Копенгаген». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
Зрителям пришлось ждать гола больше часа – на 61-й минуте матча Юссеф Эн-Несири открыл счёт после передачи Алехандро Гомеса. В концовке встречи Иско и Гонсало Монтьель довели счёт до разгромного.
Главный арбитр матча Бенуа Бастьен показал четыре жёлтые карточки: предупреждения получили игроки испанцев Эрик Ламела и Гонсало Монтьель, у датчан предупреждены Виктор Классон, Кристиан Сёренсен. В концовке матча игрок «Копенгагена» Давид Хочолава был удалён с поля.
Отметим, что на групповой стадии Лиги чемпионов команды до сих пор не имели побед – «Севилья» благодаря этому результату набрала пять очков и укрепилась на третьей позиции. «Копенгаген» с двумя баллами замыкает таблицу группы G, в которой также выступают «Боруссия» из Дортмунда и «Манчестер Сити».
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