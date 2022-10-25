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«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанская «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» принимала датский «Копенгаген». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Зрителям пришлось ждать гола больше часа – на 61-й минуте матча Юссеф Эн-Несири открыл счёт после передачи Алехандро Гомеса. В концовке встречи Иско и Гонсало Монтьель довели счёт до разгромного.

Главный арбитр матча Бенуа Бастьен показал четыре жёлтые карточки: предупреждения получили игроки испанцев Эрик Ламела и Гонсало Монтьель, у датчан предупреждены Виктор Классон, Кристиан Сёренсен. В концовке матча игрок «Копенгагена» Давид Хочолава был удалён с поля.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
25 октября 2022, вторник. 19:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
3 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Эн-Несири – 61'   2:0 Иско – 88'   3:0 Монтьель – 90+2'
Удаления: нет / Хочолава – 90+5'
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Отметим, что на групповой стадии Лиги чемпионов команды до сих пор не имели побед – «Севилья» благодаря этому результату набрала пять очков и укрепилась на третьей позиции. «Копенгаген» с двумя баллами замыкает таблицу группы G, в которой также выступают «Боруссия» из Дортмунда и «Манчестер Сити».

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