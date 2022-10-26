Терехова — об ЛГБТ: на заводах «такие» девушки тоже есть. К футболу нужно придраться

Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова высказалась о большом количестве представительниц нетрадиционной ориентации в футболе.
«Никто не лезет в личную жизнь всех. 60–70 процентов — представительницы ЛГБТ? Нет! Безусловно, они есть, так же, как и в жизни, как и в других видах спорта. Но это преувеличено. Конечно, мне приходилось играть с такими футболистками. Это никто и не скрывает. Команда к этому спокойно относится, абсолютно нормально, всем всё равно. У девочек никаких предрассудков нет, это дикость какая-то. Никто об этом не думает, все нормально общаются, и никто не пропагандирует это.
Везде хватает девушек нетрадиционной ориентации, даже в обычной жизни. Просто у нас молчат, что на заводах «такие» девушки тоже есть. К футболу нужно придраться. Только нужно уважать страну, в которой ты живёшь. Если ты живёшь в России, то будь добр уважать её принципы и менталитет», — приводит слова Тереховой «Комсомольская правда».
Напомним, ранее российская теннисистка Дарья Касаткина и фигуристка Наталья Забияко совершили каминг-аут и объявили о своих отношениях.
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