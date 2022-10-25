Терехова: среди знакомых футболисток нет тех, кто хотел бы уменьшить грудь ради карьеры

Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова рассказала о специфических проблемах девушек, занимающихся футболом.
«При приёме мячей на грудь действительно бывает дискомфорт. Но ты принимаешь на определённую часть груди, и там ничего не болит. Парни тоже принимают на среднюю часть. Но в целом — да, нам это немного мешает. Но грудью играешь редко. В основном головой и ногами.
То, что девочки обматываются бинтами, чтобы грудь не росла — это бред полный. Есть куча спортивных топиков. Не надо ничего обматывать. Операции по уменьшению груди ради карьеры? Среди моих знакомых футболисток были только те, кто хотел увеличить. Говорили: «Что это такое? Надеваю футболку, а там вообще ничего нет» (смеётся)», — приводит слова Тереховой «Комсомольская правда».
- 25 октября 2022
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:16
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:47
-
17:42
-
17:39
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:12
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:55