Терехова: среди знакомых футболисток нет тех, кто хотел бы уменьшить грудь ради карьеры

Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова рассказала о специфических проблемах девушек, занимающихся футболом.



«При приёме мячей на грудь действительно бывает дискомфорт. Но ты принимаешь на определённую часть груди, и там ничего не болит. Парни тоже принимают на среднюю часть. Но в целом — да, нам это немного мешает. Но грудью играешь редко. В основном головой и ногами.



То, что девочки обматываются бинтами, чтобы грудь не росла — это бред полный. Есть куча спортивных топиков. Не надо ничего обматывать. Операции по уменьшению груди ради карьеры? Среди моих знакомых футболисток были только те, кто хотел увеличить. Говорили: «Что это такое? Надеваю футболку, а там вообще ничего нет» (смеётся)», — приводит слова Тереховой «Комсомольская правда».