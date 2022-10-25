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Терехова: среди знакомых футболисток нет тех, кто хотел бы уменьшить грудь ради карьеры

Терехова: среди знакомых футболисток нет тех, кто хотел бы уменьшить грудь ради карьеры
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Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова рассказала о специфических проблемах девушек, занимающихся футболом.

«При приёме мячей на грудь действительно бывает дискомфорт. Но ты принимаешь на определённую часть груди, и там ничего не болит. Парни тоже принимают на среднюю часть. Но в целом — да, нам это немного мешает. Но грудью играешь редко. В основном головой и ногами.

То, что девочки обматываются бинтами, чтобы грудь не росла — это бред полный. Есть куча спортивных топиков. Не надо ничего обматывать. Операции по уменьшению груди ради карьеры? Среди моих знакомых футболисток были только те, кто хотел увеличить. Говорили: «Что это такое? Надеваю футболку, а там вообще ничего нет» (смеётся)», — приводит слова Тереховой «Комсомольская правда».

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