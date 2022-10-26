Анри: не думаю, что Зидан захочет возглавить «Ювентус»

Французский специалист Тьерри Анри поделился мнением о возможном назначении экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника туринского «Ювентуса».
«Зидана связывали со многими командами, но эта информация никогда не была правдивой. Не думаю, что Зизу захочет возглавить «Ювентус». Я вижу, как Зидан ждёт приглашения в сборную Франции, и в этом есть смысл», — приводит слова Анри CBS Sports.
Ранее появилась информация, что руководство «Ювентуса» планирует уволить главного тренера Массимилиано Аллегри из-за неудовлетворительных результатов команды и рассматривает возможность приглашения Зидана.
Ранее «Ювентус» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Туринский клуб в 11 матчах набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.
- 26 октября 2022
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