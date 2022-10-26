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Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг впервые в карьере забил гол в четырёх матчах подряд

Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг впервые в карьере забил гол в четырёх матчах подряд
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Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг побил рекорд собственной результативности. Как сообщает статистический портал Squawka, форвард забил уже в четырёх встречах подряд во всех турнирах, что является личным рекордом для футболиста.

Памятного события Эрику удалось добиться в гостевом матче 5-го тура группового этапа с «Барселоной», реализовав голевой момент после точного паса Сержа Гнабри. Этот забитый мяч стал вторым во встрече, ранее в составе «Баварии» отличился сенегалец Садио Мане после передачи Гнабри.

Ранее от мячей Шупо-Мотинга пострадали немецкие клубы. Нападающий в предыдущих трёх встречах сумел по разу отметиться голом в ворота «Фрайбурга» и «Хоффенхайма», а также оформить дубль «Аугсбургу».

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