Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг впервые в карьере забил гол в четырёх матчах подряд
Поделиться
Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг побил рекорд собственной результативности. Как сообщает статистический портал Squawka, форвард забил уже в четырёх встречах подряд во всех турнирах, что является личным рекордом для футболиста.
Памятного события Эрику удалось добиться в гостевом матче 5-го тура группового этапа с «Барселоной», реализовав голевой момент после точного паса Сержа Гнабри. Этот забитый мяч стал вторым во встрече, ранее в составе «Баварии» отличился сенегалец Садио Мане после передачи Гнабри.
Ранее от мячей Шупо-Мотинга пострадали немецкие клубы. Нападающий в предыдущих трёх встречах сумел по разу отметиться голом в ворота «Фрайбурга» и «Хоффенхайма», а также оформить дубль «Аугсбургу».
Новость по теме«Барселона» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на встречу 5-го тура Лиги чемпионов
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
Комментарии
- 27 октября 2022
-
00:18
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:21
-
23:19
-
23:14
-
22:55
-
22:50
-
22:35
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:37
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:17
-
21:17
-
21:02
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:39
-
20:30
Партнерский контент