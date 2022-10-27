Сэм Керр оформила покер в матче женской Лиги чемпионов, Пернилле Хардер — хет-трик

Вчера, 26 октября, стартовал 2-й тур группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Было сыграно четыре матча.

Английский «Челси» разгромил албанскую «Влазнию» со счётом 8:0. Покером отметилась австралийская нападающая Сэм Керр. Хет-трик на счету Пернилле Хардер, ещё один мяч забила Катерина Свиткова. Россиянка

Алсу Абдуллина вышла на поле на 73-й минуте и отметилась голевой передачей.

Футболистки итальянской «Ромы» в выездном матче сломили сопротивление австрийского «Санкт-Пёльтена» — 4:3. Хозяева вели во встрече со счётом 2:0, но в период с 75-й по 87-ю минуту пропустили сразу четыре мяча.

В других встречах немецкий «Вольфсбург» оказался сильнее чешской «Славии» со счётом 2:0, а испанский «Реал» сыграл вничью с французским «ПСЖ» — 0:0.

«Челси» и «Вольфсбург» лидируют в своих группах А и В соответственно.