Россиянка Абдуллина ни разу не вышла на поле за «Челси» в пяти матчах английской Суперлиги

Защитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина по ходу нынешнего сезона ни разу не появилась на поле в пяти стартовых матчах женской Суперлиги 1 Футбольной ассоциации. Её команда занимает в турнирной таблице третье место с 12 очками. Столько же у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но эти команды провели на игру меньше.

Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника. В прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.



В следующем туре лондонская команда сыграет с «Астон Виллой» дома, но до этого проведёт матч Лиги чемпионов.