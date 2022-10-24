Россиянка Абдуллина ни разу не вышла на поле за «Челси» в пяти матчах английской Суперлиги
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Защитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина по ходу нынешнего сезона ни разу не появилась на поле в пяти стартовых матчах женской Суперлиги 1 Футбольной ассоциации. Её команда занимает в турнирной таблице третье место с 12 очками. Столько же у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но эти команды провели на игру меньше.
Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника. В прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.
В следующем туре лондонская команда сыграет с «Астон Виллой» дома, но до этого проведёт матч Лиги чемпионов.
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