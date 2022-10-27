Три гола «Ливерпуля» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Аяксом»

Вчера, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА английский «Ливерпуль» одержал победу над амстердамским «Аяксом» со счётом 3:0. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».



На 42-й минуте счёт открыл египетский форвард гостей Мохамед Салах, ему ассистировал капитан английского клуба Джордан Хендерсон. Удвоил преимущество «Ливерпуля» на 49-й минуте нападающий Дарвин Нуньес, пробивший головой после навеса Эндрю Робертсона с углового.Третий гол в ворота Ремко Пасвера на 52-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ, набрав 12 очков после пяти туров. «Аякс» — на третьей строчке турнирной таблицы с тремя очками.