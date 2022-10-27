Три гола «Ливерпуля» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов с «Аяксом»
Поделиться
Вчера, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА английский «Ливерпуль» одержал победу над амстердамским «Аяксом» со счётом 3:0. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
На 42-й минуте счёт открыл египетский форвард гостей Мохамед Салах, ему ассистировал капитан английского клуба Джордан Хендерсон. Удвоил преимущество «Ливерпуля» на 49-й минуте нападающий Дарвин Нуньес, пробивший головой после навеса Эндрю Робертсона с углового.Третий гол в ворота Ремко Пасвера на 52-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Харви Эллиотт.
«Ливерпуль» обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ, набрав 12 очков после пяти туров. «Аякс» — на третьей строчке турнирной таблицы с тремя очками.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:25
-
15:25
-
15:23
-
15:21
-
15:11
-
15:11
-
15:08
-
15:03
-
14:55
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:45
-
13:42
-
13:33
-
13:31
-
13:25
-
13:11
-
12:57
-
12:55
-
12:55
-
12:25
Партнерский контент