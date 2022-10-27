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Роман Павлюченко дисквалифицирован на восемь игр во Второй лиге

Роман Павлюченко дисквалифицирован на восемь игр во Второй лиге
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 17-го тура Второй лиги «Космос» — «Знамя» (4:0). Так, экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко получил дисквалификацию на восемь игр.

«Игрок «Знамя» Ногинск Роман Павлюченко был удалён на 80-й минуте за попытку физического воздействия на игрока клуба «Космос». Уходя со спортивного поля, ударил по металлическому заграждению. После матча ждал игрока команды «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил. Все видеоматериалы мы изучили. Павлюченко прислал письмо, что признаёт свои нарушения.

За неспортивное поведение, попытку оказания физического воздействия на соперника и за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Павлюченко на восемь игр Второй Лиги и оштрафовать на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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