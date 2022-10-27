Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси во время матча Лиги чемпионов в Барселоне

Вчера, 26 октября, болельщики мюнхенской «Баварии» во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором их команда на выезде встречалась с каталонской «Барселоной» (3:0), скандировали имя бывшего футболиста испанской команды Лионеля Месси.
Такое действие фанатов мюнхенцев было вызвано особо эмоциональным приветствием болельщиками «Барселоны» форварда испанской команды Роберта Левандовского. Польский нападающий летом перешёл из «Баварии» в каталонский клуб за € 45 млн. Трансфер сопровождался небольшими скандалами.
«Бавария» дважды обыграла «Барселону» на групповом этапе: 2:0 дома и 3:0 на выезде. «Барселона» не смогла выйти в плей-офф из группы с мюнхенцами, «Интером» и «Викторией Пльзень». Примечательно, что испанская команда не смогла квалифицироваться в плей-офф главного клубного континентального турнира второй раз подряд с момента ухода Лионеля Месси. Левандовски пропустит плей-офф Лиги чемпионов впервые за 11 сезонов.
- 27 октября 2022
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