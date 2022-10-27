«Чуда не произошло». Президент «Барселоны» — о вылете из Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после матча 5-го тура группового этапа с «Баварией» (0:3) прокомментировал вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.



«Чуда не произошло, но в тяжелейшем матче нас поддерживали лучшие болельщики в мире. Мы должны двигаться дальше, мы продолжаем бороться в чемпионате Испании. «Барса» должна показать, что мы способны прибавлять. «Бавария» – лучшая команда Европы. Очень сильная и сплочённая. Они играли уверенно и спокойно.



Нам было очень тяжело, просмотр матча «Интера» (с «Викторией Пльзень». — Прим. «Чемпионата») был для нас словно пыткой. Ла Лига очень важна для нас, мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на чемпионате и других турнирах», – приводит слова Лапорты в своих соцсетях журналист Хорди Бланко.

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов: