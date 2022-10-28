Рашфорд прокомментировал победу в игре с «Шерифом»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу в игре 5-го тура Лиги Европы с молдавским «Шерифом» (3:0). В этом матче английский нападающий забил второй гол «красных дьяволов».
«Когда мы забили первый гол, игра раскрылась. Мы создали много моментов и забили ещё пару голов. Гол «в раздевалку» очень помог нам. Мы вышли во втором тайме за голами, и они состоялись.
В следующем матче с «Реалом Сосьедад» мы должны победить с разницей в два гола. Это будет тяжёлая игра, но мы с нетерпением ждём этого испытания. Потребовалось много тяжёлой работы и времени, чтобы измениться и адаптироваться под руководством тен Хага, но мы добиваемся своего», — приводит слова Рашфорда BT Sport.
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