В ФНЛ ответили на опасения, что клубы будут уходить в Медиалигу, как команда Басты

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко и президент ФНЛ Наиль Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру ответили на опасения, что клубы будут уходить из Первой и Второй лиги в Медиалигу, как команда Басты «СКА-Ростов».

— О чём говорит ситуация с Бастой, который решил, что лучше перевести команду из Второй лиги в Медиалигу?

Измайлов: Понятно, что сейчас клубы Второй лиги убыточны и дотируются собственниками. А в Медиалиге есть контракт с букмекером, который покрывает содержание команды.

— Если «Текстильщик» окупается на 2%, а клуб Медиалиги безубыточен, то может ли здесь произойти тенденция к уходу клубов в Медиалигу?

Атаманенко: Я бы не говорил о тенденции. Тут всё зависит от целеполагания клуба. Если идея в развитии игроков, начиная с академии и заканчивая трансферами в большие клубы, то это может быть только в профессиональном футболе. Есть, например, кейс «Родины», у которой команда в каждой лиге и ещё медиакоманда.