Наиль Измайлов перечислил успехи «Спартака» в период его работы в клубе

Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился воспоминаниями о периоде своей работы в московском «Спартаке». Функционер перечислил успехи красно-белых в период его работы в клубе.

— Как бы вы изменили работу медиаслужбы? Чаще давали бы интервью? Запустили бы телеграм-каналы? Или вообще купили бы одно из СМИ?

Измайлов: Не знаю, что именно сделали бы, но, вероятно, решение было бы в симбиозе этих инструментов. А ещё рассказали бы, как запустили работу стадиона, принявшего Кубок конфедераций, чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Как добились рекордной посещаемости на тот момент. Рекордная продажа абонементов, которые привязывались к банковской карте и паспорту, — и никакого негатива с Fan ID. На стадионе была только оплата без налички. Продали нейминг стадиона.

— Первыми в России?

Измайлов: На рыночных условиях — да. Делали регулярную оценку media value (расчёт медиаценности. — Прим. «Чемпионата»). Провели аудит, который позволил скорректировать наши действия и без проблем заявляться в еврокубки. Рассказывали бы о том, как была выстроена система скаутинга, как планировали трансферные окна на несколько окон вперёд, как выигрывали чемпионат и все комплекты медалей. Правда, без Кубка России. Зато есть Суперкубок, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Измайлов работал в структуре красно-белых с 2013 по 2019 год. Одно время он даже занимал должность вице-президента клуба. В октябре 2022 года Измайлов занял пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).