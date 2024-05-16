Рашид Рахимов рассказал о мотивации «Рубина» на последние два тура РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о двух последних турах в сезоне-2023/2024 чемпионата России. Казанцам предстоит сыграть на выезде с московским «Спартаком» и дома с «Сочи».

«Вы видите, что в каждой игре мы пытаемся мотивировать команду так, чтобы они выходили и выкладывались, потому что они профессионалы. Перед матчами, которые сейчас прошли, вроде все говорили, что у нас нет уже никакой мотивации, что мы уже в середине таблицы. Ребята понимают, что всё равно в любом случае они должны поддерживать свой уровень и не падать ниже. Поэтому мы будем готовиться показать себя с лучшей стороны. Дальше посмотрим. В любом случае это игра за три очка», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 41 очко за 28 матчей.