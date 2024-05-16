Пименов: иностранцы в «Зените» играют, когда захотят, а россияне махнули рукой

Бывший футболист Руслан Пименов высказался об игре и результатах санкт-петербургского «Зенита». Напомним, накануне, 15 мая, сине-бело-голубые обыграли ЦСКА и вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.

— Почему «Зенит» сдулся?

— Всё очень просто: иностранцы играют, когда захотят. А россиян, к сожалению, всё это устраивает. Если бы российские футболисты были голодными до футбола… Может быть, они уже махнули рукой и думают, что как бы ни тренировались, всё равно играть в составе не будут. А бразильцы потеряли мотивацию. Мы видим, как медленно они играют в завершающей стадии атаки. А «Зенит» всегда этим и отличался: когда они чуть прибавляли и всех обыгрывали», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.