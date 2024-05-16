Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Многие не смогут поехать в Германию». Франковски — о польских фанатах

«Многие не смогут поехать в Германию». Франковски — о польских фанатах
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Польши и французского клуба «Ланс» Пшемыслав Франковски ожидает, что польские фанаты поддержат национальную команду на Евро-2024.

— Ожидаете ли вы ажиотаж на Евро-2024 среди польских болельщиков из-за близости к Германии?
— После того как мы добыли путёвку на Евро, болельщики были счастливы, но им будет трудно достать билеты. Многие не смогут приехать. Но мы будем играть рядом с домом, и я думаю, что многие фанаты постараются приехать и поддержать нас, — приводит слова Франковского RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.

Материалы по теме
Полузащитник Польши оценил шансы выйти из группы с Францией, Нидерландами и Австрией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android