«Многие не смогут поехать в Германию». Франковски — о польских фанатах

Полузащитник сборной Польши и французского клуба «Ланс» Пшемыслав Франковски ожидает, что польские фанаты поддержат национальную команду на Евро-2024.

— Ожидаете ли вы ажиотаж на Евро-2024 среди польских болельщиков из-за близости к Германии?

— После того как мы добыли путёвку на Евро, болельщики были счастливы, но им будет трудно достать билеты. Многие не смогут приехать. Но мы будем играть рядом с домом, и я думаю, что многие фанаты постараются приехать и поддержать нас, — приводит слова Франковского RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.