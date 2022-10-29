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Педро Габриэл: футбол — это мафия. Некоторые могут занести тренеру денег за место в основе

Педро Габриэл: футбол — это мафия. Некоторые могут занести тренеру денег за место в основе
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Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл рассказал о своём карьерном пути в Бразилии.

«В 19 лет меня отчислили из футбольной школы «Коринтианса», такая ситуация была не только там. До этого меня не брали ни в «Сантос», ни в «Атлетико Минейро», ни в «Сан Паулу». Мне рассказывали, что я не подхожу по спортивным параметрам. Но я убеждён, что это была неправда. Футбол — это мафия. Тогда я был один — без агентов и пиарщиков. Меня никто не проталкивал. Ребята, у которых были агенты, могли занести тренеру денег, чтобы он их ставил в основе.

Меня не замечали, пока я не сыграл в чемпионате штата U21 за «Аудакс». Я неплохо провёл турнир, после чего мне удалось встретить агентов, которые направили мою карьеру в нужное русло. Мне удалось просочиться через сито. Так что фавела победила!» — приводит слова Габриэла Sport24.

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» в летнее трансферное окно из бразильского клуба «РБ Брагантино». За московский клуб игрок провёл девять матчей, в которых забил четыре гола.

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