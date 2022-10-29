«РБ Лейпциг» уверенно переиграл «Байер» благодаря голам Нкунку и Вернера

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» на своём поле принимал леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.

Хозяева некоторое время не могли взломать оборону гостей. Получилось это сделать только на 32-й минуте, когда опасный момент реализовал французский нападающий Кристофер Нкунку, точный пас ему отдал полузащитник Доминик Собослаи. Долгое время счёт оставался тем же, футболисты «Байера» пытались сравнять счёт, но удача оказалась на стороне «Лейпцига». На 83-й минуте голом отметился форвард Тимо Вернер после передачи Амаду Айдара. Матч закончился победой «Лейпцига» — 2:0.