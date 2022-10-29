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«Алания» вырвала ничью у «Акрона», «КАМАЗ» упустил победу над «Уфой», ведя 2:0 к 88-й

«Алания» вырвала ничью у «Акрона», «КАМАЗ» упустил победу над «Уфой», ведя 2:0 к 88-й
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Сегодня, 29 октября, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном проходил матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» (Владикавказ) и «Акрон» (Тольятти). Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал в матче результативную ничью — 3:3.

С 24-й по 28-ю минуту «Акрон» забил дважды: голами отметились Константин Савичев (пенальти) и Карим Гираев. Спустя три минуты Алан Багаев отыграл один мяч, но уже на 35-й Владимир Марухин вновь вернул «Акрону» преимущество в два мяча. Перевернуть игру «Алании» удалось после завершения первого часа матча, когда точными ударами в составе команды из Владикавказа отметились Алан Цараев и Артур Галоян.

«Алания» набрала 35 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Акрон» (17) — 12-й.

Россия - Мелбет Первая лига. 16-й тур
29 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Савичев – 24' (пен)   0:2 Гираев – 28'   1:2 Багаев – 31'   1:3 Марухин – 35'   2:3 Цараев – 61'   3:3 Галоян – 72'

В параллельном матче, который проходил на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, местная одноимённая команда встречалась с «Уфой». Финальный свисток Игоря Панина зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Голами в матче с разницей в одну минуту отметились Александр Гаглоев (пенальти) и Ильнур Бадртдинов. Во втором тайме у «Уфы» не реализовал пенальти Алексей Евсеев, но в концовке встречи точным ударом отметился Роман Минаев.

«КАМАЗ» с 27 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. «Уфа» (17) — 13-я.

Россия - Мелбет Первая лига. 16-й тур
29 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Гаглоев – 38' (пен)   2:0 Бадртдинов – 39'   2:1 Минаев – 88'   2:2 Касинтура – 90'
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