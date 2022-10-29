«Алания» вырвала ничью у «Акрона», «КАМАЗ» упустил победу над «Уфой», ведя 2:0 к 88-й

Сегодня, 29 октября, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном проходил матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» (Владикавказ) и «Акрон» (Тольятти). Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал в матче результативную ничью — 3:3.
С 24-й по 28-ю минуту «Акрон» забил дважды: голами отметились Константин Савичев (пенальти) и Карим Гираев. Спустя три минуты Алан Багаев отыграл один мяч, но уже на 35-й Владимир Марухин вновь вернул «Акрону» преимущество в два мяча. Перевернуть игру «Алании» удалось после завершения первого часа матча, когда точными ударами в составе команды из Владикавказа отметились Алан Цараев и Артур Галоян.
«Алания» набрала 35 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Акрон» (17) — 12-й.
В параллельном матче, который проходил на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, местная одноимённая команда встречалась с «Уфой». Финальный свисток Игоря Панина зафиксировал ничью со счётом 2:2.
Голами в матче с разницей в одну минуту отметились Александр Гаглоев (пенальти) и Ильнур Бадртдинов. Во втором тайме у «Уфы» не реализовал пенальти Алексей Евсеев, но в концовке встречи точным ударом отметился Роман Минаев.
«КАМАЗ» с 27 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. «Уфа» (17) — 13-я.
- 29 октября 2022
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