Спартак Гогниев прокомментировал своё удаление в матче с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём удалении в перерыве матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Специалист получил вторую жёлтую карточку от судьи Яна Бобровского.
«Второй жёлтой карточки не было, — говорит Гогниев. — Матом я не ругался, просто спросил — есть определённые спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Он (главный арбитр матча Ян Бобровский. – Прим. «Чемпионата») потихоньку думал-думал-думал и вторую жёлтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся», — приводит слова Гогниева «РБ Спорт».
«Химки» с девятью очками занимают в турнирной таблице чемпионата России предпоследнее место. Хуже подмосковной команды выступает лишь «Торпедо» (6), которое сегодня, 30 октября, сыграет со «Спартаком».
- 30 октября 2022
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