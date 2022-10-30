Соболев: в «Спартаке» крутая атмосфера. Чернов залез на стол — чуть не пробил потолок

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0) рассказал об атмосфере внутри коллектива красно-белых.



«Мы не смотрим на то, русские играют или нерусские. У нас крутая атмосфера, потому что тренер не знаю как, но нас сплотил. Были мини-игры, караоке и так далее. Пели новички, Чернов пел и так далее, на стол залез. Он был лучшим певцом, во второй песне чуть не пробил потолок головой», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 15 проведённых встреч. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с «Сочи» (5 ноября, 14:00 мск).