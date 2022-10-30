Жиров: в Германии другая ментальность — я изменился на 100%. Жизнь здесь прямо спокойная

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров поделился деталями своей жизни в Германии, а также рассказал о проблемах языкового барьера.

«Как человек ― 100% изменился в Германии. Здесь другая ментальность. Я и так по жизни очень спокойный человек, не очень лёгкий на подъём. А здесь жизнь прямо спокойная. Я предоставлен в Германии сам себе, меня никто не гладит по голове. В России ты можешь любую футбольную проблему решить очень быстро ― здесь не так. Первые два месяца тебе помогают, а дальше ты как рыба в океане.



Немецкий язык? Есть темы, которые я не понимаю, но они не касаются меня в повседневной жизни. В остальном ― спокойно разговариваю», — сказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жировым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.