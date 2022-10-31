Тен Хаг отреагировал на непопадание де Хеа в расширенный состав Испании на ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после встречи 14-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0) высказался о том, что 31-летний испанский голкипер «манкунианцев» Давид де Хеа не попал в расширенную заявку сборной Испании на чемпионат мира – 2022 в Катаре.
«У каждого своё мнение и оценка его игре, но для меня главное, что должен делать вратарь, — защищать ворота и не пропускать. В этом Давид великолепен. Но при этом у него есть прекрасное дополнение в виде поставленной игры ногами. Главное помнить, что всё зависит не только от вратаря, но и от тех, кто впереди, и какие варианты вы открываете своей передачей. Я убеждён, что он может играть в таком стиле. Де Хеа уже не раз доказывал это.
Истекающий контракт Давида? Во время чемпионата мира мы должны будем подумать об этом. У нас есть определённая стратегия, но уже сейчас ясно, и я уже несколько раз подчеркивал это, я действительно доволен Давидом. Он отличный вратарь.
Ему всего 31 год. Он в хорошей форме. Он может прогрессировать еще больше. Давид уже является знаковым игроком «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что в этой роли он будет расти и в будущем», — приводит слова тен Хага BBC Sport.
В нынешнем сезоне де Хеа принял участие в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей, а в восьми встречах отстоял на ноль.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед».
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