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Спаллетти: «Наполи» понадобится грандиозное выступление в матче с «Ливерпулем»

Спаллетти: «Наполи» понадобится грандиозное выступление в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» сейчас в хорошей форме. Мы не должны обманываться последним результатом этой команды. Я хочу, чтобы «Наполи» старался в каждой игре. Нам понадобится грандиозное выступление», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» состоится завтра, 1 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.

«Наполи» в пяти матчах набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Ливерпуль» (12) — на втором месте. Действующий победитель турнира — «Реал».

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