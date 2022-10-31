Юрген Клопп: возможно, «Наполи» сейчас — это лучшая команда в Европе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» высказался о сопернике.
«Самое главное на групповом этапе Лиги чемпионов — пройти в плей-офф, что мы и сделали. Если вы смотрите футбол, то знаете, что «Наполи» сейчас находится в невероятной форе. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. В этой игре мы должны быть сосредоточены.
Люди будут смотреть на меня и говорить, что я устал или что-то в этом роде. Но я не могу использовать такие оправдания. Я с клубом не только, когда светит солнце. Я отдам всё, что у меня есть. Я готов к матчу с «Наполи». У нас есть некоторые проблемы из-за травм футболистов, но мы должны пройти через это», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
- 31 октября 2022
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