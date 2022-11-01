«Здесь дворник получает € 5000 чистыми». Воспитанник «Зенита» — о жизни в Люксембурге
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Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий вспомнил свои выступления за сборную Люксембурга, за которую провёл 15 матчей в период с 1998 по 2001 год.
«Конечно, были и почтальоны, и клерки в сборной. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает 6-7 тысяч евро. Неплохая зарплата, правда? Помнишь, как у нас раньше говорили: «Не будешь хорошо учиться — станешь дворником»? Здесь дворники пятёрку чистыми получают! А если он ещё играет в футбол, за сборную, у него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов. На такие деньги можно прекрасно жить. Даже во второй немецкой Бундеслиге не везде столько платят», — сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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