Защитник «Челси» Кулибали объяснил, почему никогда не перейдёт в «Ювентус»

Бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что из-за уважения к неаполитанскому клубу откажется от перехода в «Ювентус». Сейчас сенегалец играет за «Челси».
«У меня были предложения от других итальянских команд. Хотел ли меня подписать Аллегри? Он так говорил, но я не смогу носить футболку «Ювентуса» из-за уважения к «Наполи».
Конец карьеры? Возможно, я возглавлю «Наполи»! — приводит слова Кулибали CorSera.
31-летний Кулибали был футболистом «Наполи» с 2014 по 2022 год. В 317 матчах за команду он забил 14 голов, отдал девять результативных передач, а также выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Италии.
«Челси» заплатил за его переход 38 млн. В нынешнем сезоне в 11 встречах он отличился раз.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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