Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Кулибали объяснил, почему никогда не перейдёт в «Ювентус»

Защитник «Челси» Кулибали объяснил, почему никогда не перейдёт в «Ювентус»
Комментарии

Бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что из-за уважения к неаполитанскому клубу откажется от перехода в «Ювентус». Сейчас сенегалец играет за «Челси».

«У меня были предложения от других итальянских команд. Хотел ли меня подписать Аллегри? Он так говорил, но я не смогу носить футболку «Ювентуса» из-за уважения к «Наполи».

Конец карьеры? Возможно, я возглавлю «Наполи»! — приводит слова Кулибали CorSera.

31-летний Кулибали был футболистом «Наполи» с 2014 по 2022 год. В 317 матчах за команду он забил 14 голов, отдал девять результативных передач, а также выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Италии.

«Челси» заплатил за его переход 38 млн. В нынешнем сезоне в 11 встречах он отличился раз.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
«Мы думали, что он сумасшедший». Кулибали — о словах Спаллетти про чемпионство в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022