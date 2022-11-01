Защитник «Челси» Кулибали объяснил, почему никогда не перейдёт в «Ювентус»

Бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что из-за уважения к неаполитанскому клубу откажется от перехода в «Ювентус». Сейчас сенегалец играет за «Челси».

«У меня были предложения от других итальянских команд. Хотел ли меня подписать Аллегри? Он так говорил, но я не смогу носить футболку «Ювентуса» из-за уважения к «Наполи».



Конец карьеры? Возможно, я возглавлю «Наполи»! — приводит слова Кулибали CorSera.



31-летний Кулибали был футболистом «Наполи» с 2014 по 2022 год. В 317 матчах за команду он забил 14 голов, отдал девять результативных передач, а также выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Италии.



«Челси» заплатил за его переход 38 млн. В нынешнем сезоне в 11 встречах он отличился раз.

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