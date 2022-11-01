Рамос: у меня великолепные взаимоотношения с Месси
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о взаимоотношениях с форвардом парижан Лионелем Месси.
«Любому игроку было бы интересно делить раздевалку с Месси. Мы все в «ПСЖ» хотим побеждать, сделать эту команду мощнее и помочь ей своим опытом. У меня великолепные взаимоотношения с Лео. Для побед нужна хорошая, сплочённая команда, в которой царит уважение и дружественная атмосфера. Внутри должен быть мир, ведь враг снаружи. У нас уже есть прекрасные взаимоотношения, а это лучший способ приблизиться к успеху», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Напомним, Рамос стал игроком «ПСЖ» в 2021 году. В нынешнем сезоне 36-летний испанский защитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и отдал одну результативную передачу.
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