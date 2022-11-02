«Аякс» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» принимал «Аякс». Встреча завершилась победой гостей – 3:1.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте – Стивен Бергёйс поразил ворота шотландцев после передачи Мохаммеда Кудуса. На исходе получаса игры отличился уже сам Кудус, ему ассистировал Оуэн Вейндал. На 57-й минуте ганский полузащитник мог оформить дубль, но арбитр отменил гол Кудуса после обращения к VAR. На 86-й минуте встречи защитник хозяев Джеймс Тавернье реализовал пенальти, сумев сократить отставание своей команды, но спустя три минуты Шику Консейсау установил окончательный счёт – 3:1.



«Аякс» набрал шесть очков и занял третье место в группе A, дающее право принять участие в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» не смог набрать ни одного балла и занял последнее место. В следующую стадию Лиги чемпионов из этой группы вышли «Наполи» и «Ливерпуль».