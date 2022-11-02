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«Аякс» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

«Аякс» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» принимал «Аякс». Встреча завершилась победой гостей – 3:1.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте – Стивен Бергёйс поразил ворота шотландцев после передачи Мохаммеда Кудуса. На исходе получаса игры отличился уже сам Кудус, ему ассистировал Оуэн Вейндал. На 57-й минуте ганский полузащитник мог оформить дубль, но арбитр отменил гол Кудуса после обращения к VAR. На 86-й минуте встречи защитник хозяев Джеймс Тавернье реализовал пенальти, сумев сократить отставание своей команды, но спустя три минуты Шику Консейсау установил окончательный счёт – 3:1.

«Аякс» набрал шесть очков и занял третье место в группе A, дающее право принять участие в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» не смог набрать ни одного балла и занял последнее место. В следующую стадию Лиги чемпионов из этой группы вышли «Наполи» и «Ливерпуль».

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 3
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Бергёйс – 4'   0:2 Кудус – 29'   1:2 Тавернье – 87' (пен)   1:3 Консейсау – 89'
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