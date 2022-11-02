«Аякс» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» принимал «Аякс». Встреча завершилась победой гостей – 3:1.
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте – Стивен Бергёйс поразил ворота шотландцев после передачи Мохаммеда Кудуса. На исходе получаса игры отличился уже сам Кудус, ему ассистировал Оуэн Вейндал. На 57-й минуте ганский полузащитник мог оформить дубль, но арбитр отменил гол Кудуса после обращения к VAR. На 86-й минуте встречи защитник хозяев Джеймс Тавернье реализовал пенальти, сумев сократить отставание своей команды, но спустя три минуты Шику Консейсау установил окончательный счёт – 3:1.
«Аякс» набрал шесть очков и занял третье место в группе A, дающее право принять участие в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» не смог набрать ни одного балла и занял последнее место. В следующую стадию Лиги чемпионов из этой группы вышли «Наполи» и «Ливерпуль».
- 2 ноября 2022
-
01:01
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 1 ноября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:29
-
22:29
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:38
-
21:20
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:48