Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признался, что перенёс три операции в связи с раком кожи.



«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.

Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Футболист является воспитанником «Шальке». С 2009 года голкипер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). На мундиале, проходившем в Бразилии, Нойер был признан лучшим вратарём.