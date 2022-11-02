Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи
Поделиться
Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признался, что перенёс три операции в связи с раком кожи.
«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе», — приводит слова Нойера Sport1.de.
Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Футболист является воспитанником «Шальке». С 2009 года голкипер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). На мундиале, проходившем в Бразилии, Нойер был признан лучшим вратарём.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:10
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:37
-
13:17
-
13:16
-
12:53
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:12
-
12:04
-
11:59
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:17
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:41
-
10:40
-
10:26
-
10:22
Партнерский контент