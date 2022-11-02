Экс-президент РФС Колосков: по качеству игры меня разочаровала половина команд РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что недоволен качеством футбола, которое демонстрируют команды Российской Премьер-Лиги.

«Кто меня разочаровал в первой половине сезона? Скажу именно по игре, а не по результату. Для меня результат — это вторичный показатель, на первом месте — качество игры. Именно по качеству игры меня разочаровала половина из 16 команд нашего чемпионата.



Настоящий, европейский футбол, который мы привыкли видеть, показывают лишь несколько команд: «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Спартак», «Ростов» и в какой-то степени «Динамо». Настоящий футбол — это контроль мяча, высокий уровень технического мастерства, разумность всех игровых действий, хорошая функциональная готовность», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.