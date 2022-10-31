Вячеслав Колосков назвал трёх наиболее ярких игроков первой части сезона РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал трёх наиболее ярких игроков первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Выделил бы Джикию и Смолова. Можно ещё отметить Малкома. С моей точки зрения, эти три игрока оказались наиболее яркими в первой части сезона РПЛ», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фомин в 14 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он в 29 играх забил 10 голов и отдал три голевых паса.