Вячеслав Колосков назвал трёх наиболее ярких игроков первой части сезона РПЛ
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал трёх наиболее ярких игроков первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Выделил бы Джикию и Смолова. Можно ещё отметить Малкома. С моей точки зрения, эти три игрока оказались наиболее яркими в первой части сезона РПЛ», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». В финальном голосовании Фомин обошёл вратаря «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фомин в 14 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он в 29 играх забил 10 голов и отдал три голевых паса.
Новость по темеДаниил Фомин получил премию «Джентльмен года»
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